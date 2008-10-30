В ЮАР обнаружен новый смертельно опасный вирус

Ученые подтвердили обнаружение нового смертельно опасного вируса в ЮАР.

Как сообщает "Лента.ру", стремительно развивающееся смертельно опасное заболевание, вспышка которого была недавно зафиксирована в ЮАР, вызвано новым, ранее неизвестным науке вирусом. Об этом заявил исследователь из Колумбийского университета Иан ЛИПКИН (Ian Lipkin), проводивший генетические исследования доставленных из Южной Африки образцов вируса.

Вспышка заболевания, напоминающего по симптомам геморрагическую лихорадку, произошла в столице ЮАР Йоханнесбурге в конце сентября. Первой его жертвой стала жительница Замбии, прибывшая в ЮАР для лечения. Несколько позже скончался сопровождавший женщину замбийский парамедик, а вслед за ним – уборщик и медсестра йоханнесбургской клиники, контактировавшие с больной.

Образцы тканей умерших были отправлены на исследование в лаборатории Центров контроля и профилактики заболеваний США.

По словам И.ЛИПКИНА, в результате исследований было установлено, что вызывавший заболевание африканцев вирус представляет собой ранее неизвестную разновидность аренавирусов. Он отличается от известного возбудителя геморрагической лихорадки Ласса, также относящегося к роду аренавирусов, и не имеет отношения к возбудителям геморрагических лихорадок Эбола и Марбург.

Ученый отметил, что новая вирусная инфекция поддается лечению рибавирином. В настоящее время под наблюдением врачей в ЮАР остаются около 100 человек, контактировавших с жертвами вируса.