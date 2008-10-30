”Старая” донорская кровь может вызвать серьёзные инфекции

Донорская кровь, которая хранится 29 дней или больше, удваивает риск инфекционного заражения у пациента при переливании. Больные, получившие такую кровь, в два раза чаще страдают от нозокомиальных инфекций, включая воспаление легких, верхних дыхательных путей и сепсис.

Длительное хранение приводит к изменению состава красных кровяных клеток и высвобождению ряда биохимических веществ под названием цитокины, которые подавляют иммунную функцию и повышают чувствительность и восприимчивость организма к инфекциям. Такие изменения крови начинаются спустя 14 дней и достигают максимума после 42 дней хранения, говорят медики Cooper University Hospital и American College of Chest Physicians /ACCP, США/.

При исследовании у 422 больных, получивших донорскую кровь "старше" 26 дней, отмечались симптомы нарушения иммунитета и увеличение концентраций воспалительных цитокинов. Анализ показал, что после этого 11% пациентов умерли, а у 13,5% развились нозокомиальное заражение. Обычно в больницах "старая кровь" используется, чтобы она не пропадала впустую. По мнению врачей, более строгий контроль и регламентация переливания крови обеспечили бы лучшую защиту здоровья пациентов.

ami-tass.ru