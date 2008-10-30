Запасов воды на планете хватит лишь на 30 лет

29 октября, в Риме на конференции Всемирной ассоциации дикой природы WWF научный руководитель группы ученых Джанфранко Болонья заявил о том, что запасов воды на планете хватит в лучшем случае на 30 лет.

Специалист заявил, что с 1986 года на Земле стали происходить аномальные процессы – в результате развития технологий человек стал использовать больше земных ресурсов, чем планета в состоянии производить.

И в 2005 году расходовалось на 30% больше ресурсов, чем позволяют имеющиеся на Земле запасы. К этому времени на 30% сократилось и число позвоночных. Однако это еще не предел – ученый отмечает, что этот дефицит достигнет 100% уже к 2040 году, если развитой мир не изменит свой стиль жизни.

Очень много ресурсов, по мнению Болоньи, расходуют ОАЭ, США, Кувейт, Дания, Австралия и другие страны. При этом очень мало расходуют Конго, Гаити, Афганистан и Малави.

Что касается расходов воды, то автор исследования говорит о том, что больше всгео водных запасов используется в сельскохозяйственной сфере. Например, на производство одного кусочка сахара требуется 1500 л воды, на производство килограмма говядины - 15500 литров воды, в то время как в Сомали из-за ее нехватки часто гибнут люди.

InoPressa