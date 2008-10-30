Виноград необходим для здоровья сердца

Виноград обладает разнообразными защитными свойствами, способными уберечь сердце от болезней. Врачи Университета Мичигана /США/ доказали, что ежедневное потребление винограда понижает давление, улучшает работу сердца и сокращает риск сердечно-сосудистых нарушений.

Потенциал винограда заключается в высоком содержании фитохимикалиев - естественных полезных антиоксидантов. При проведении эксперимента лабораторным крысам подмешивали в регулярный рацион питания порцию размельчённого сухого винограда. Животным специально давали продукты с превышенным количеством соли, чтобы определить, насколько виноград способен предотвратить вредный эффект натрия. Спустя 18 недель у грызунов было зафиксировано понижение артериального давления, лучшая функциональность и кровообращение сердца, меньше признаков повреждения сердечной мышцы и уменьшение воспаления и окислительного напряжения на орган.

Медики предполагают, что виноград оказывает прямое положительное влияние на сердечно-сосудистую функцию благодаря либо флаваноидам - путём прямого воздействия антиоксидантов, либо путём косвенного действия на функцию сердечных клеток.

Флаваноиды найдены и в виноградной кожице, и в мякоти, и в семенах. Естественным образом химические вещества в винограде сокращают потенциально опасную молекулярную и клеточную активность в сердце. Однако кардиологи предупреждают - результаты данного исследования не надо интерпретировать неправильно: пациенты с сердечными проблемами не должны отказываться от лекарств и переключаться исключительно на виноград. Тем не менее вкусная ягода может послужить хорошим профилактическим средством от сердечных заболеваний.