Кому нельзя повышать иммунитет?

Стимулирующие иммунитет натуральные вещества, а уж тем более неспецифические иммуномодуляторы нельзя принимать, если есть риск аутоиммунного заболевания (например артрита или ревматизма) или аллергии.

Эти недуги связаны с неправильной работой иммунитета, когда вместо того, чтобы бороться с внешними агрессорами, он фактически нападает на собственный организм. А вещества, стимулирующие иммунитет, и уж тем более иммуномодуляторы имеют очень широкий спектр действия и неизвестно, что они в итоге простимулируют.