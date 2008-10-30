Кому нельзя повышать иммунитет?
08:43, 30 октября 2008Страна
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Может "напасть" на свой же организм
Стимулирующие иммунитет натуральные вещества, а уж тем более неспецифические иммуномодуляторы нельзя принимать, если есть риск аутоиммунного заболевания (например артрита или ревматизма) или аллергии.
Эти недуги связаны с неправильной работой иммунитета, когда вместо того, чтобы бороться с внешними агрессорами, он фактически нападает на собственный организм. А вещества, стимулирующие иммунитет, и уж тем более иммуномодуляторы имеют очень широкий спектр действия и неизвестно, что они в итоге простимулируют.
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