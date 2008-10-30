Ногу свело или коротко о судорогах

Вам приходилось испытывать на себе приступы судорог, когда неожиданно вдруг сводит конечность, что даже страшно становится. Но, бояться судорог не стоит, а вот предпринять некоторые меры по их предотвращению все же стоит.

Давайте же свой разговор начнем с определения самого понятия – «судороги».

Они представляют собой моментальные непроизвольные сокращения мышц, которые могут произойти у каждого из нас, чаще всего возникающие после сна.

При этом следует знать о том, что судороги являются свидетельством того, что с нашим организмом не все в норме. Они могут появиться при наличии заболеваний нервной системы, нервного напряжения, при нарушении обмена веществ и при наличии общей физической усталости.

Наверняка судороги у вас случались именно в те моменты, когда, находясь в постели, вы пытались согнуть ногу, и вдруг ее пронзила сильная резкая боль.

А значительно чаще это происходит в моменты нервного напряжения после трудового дня или же тогда, когда вы ощущаете сильную усталость.

Чтобы избавиться от судороги в конечностях, нужно ударить ребром ладони по напряженной мышце несколько раз. Затем разотрите больное масло горчичным маслом и проведите небольшой массаж.

После приступа проведите профилактику судорог, принимая в течение недели при каждом приеме пищи по две чайных ложки меда.

Если предпринятые меры не избавили вас от повторения судорог, то, помимо меда, можно прикладывать к больному месту приготовленный самостоятельно бальзам.

Вам понадобится взять в равных пропорциях траву донника желтого, клевера красного, цветы календулы, омелу белую, листья и стебли ревеня. Одну столовую ложку этого сбора заварите литром кипятка и в течение десяти минут выдержите на водяной бане.

После чего настаивайте еще сорок пять минут, после чего процедите.

Смочите приготовленным бальзамом марлевую салфетку, приложите ее к больному месту и закрепите, не снимайте в течение четырех-пяти часов.

Профилактикой судорог служат занятия физкультурой и массаж, а еще лучшим средством, помогающим предотвратить их появление, является теплый душ.

Он поможет снять нервное напряжение и успокоит пошатнувшуюся нервную систему, особенно это актуально перед отправкой ко сну.

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