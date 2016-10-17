В Украине проживает 42 млн 642 тысяч людей - Госстат

Численность населения Украины по состоянию на 1 сентября 2016 года, по оценкам Государственной службы статистики Украины, составила 42 млн 642,4 тыс. человек, что на 118,1 тыс. человек меньше, чем на начало года.

В январе-августе текущего года, по данным Госстата, в Украине родилось 264 136 детей, в то время как за аналогичный период 2015 года этот показатель составил 273 884 ребенка. В январе-августе было зафиксировано естественное сокращение населения на 125 027 человек, тогда как за январь-август 2015 года население сократилось на 130 483 человека. В то же время, число иммигрантов в январе-августе текущего года превысило количество эмигрантов на 6 945 человек, за аналогичный период 2015 года этот показатель составил 6 916 человек.

В Госстате отмечают, что остается существенным превышение числа умерших над числом новорожденных: на 100 умерших – 68 новорожденных.

Все данные приводятся без учета Крыма и зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

Как сообщал УНИАН, численность населения Украины по состоянию на конец 2015 года составляла 42 млн 760,5 тыс. человек, что на 168,8 тыс. человек меньше, чем было на конец 2014 года.

Читайте такжеПричиной 60% случаев смерти в Украине являются сердечно-сосудистые заболевания - статистикаВесной 2014 года после аннексии Крыма и формирования зоны антитеррористической операции на востоке страны в связи с началом активных боевых действий в регионе численность населения Украины была существенно скорректирована и уменьшена до 43 млн с 45 млн человек. В дальнейшем этот показатель уменьшался от месяца к месяцу.

Последний раз перепись населения в Украине проводилась в 2001 году. Организация Объединенных Наций рекомендует проводить данную оценку один раз в 5-10 лет. Данные старше 10 лет, по оценкам экспертов ООН, содержат слишком много накопленных ошибок и не могут считаться релевантными.

В сентябре 2016 года правительство инициировало создание межведомственной группы для оценки численности и поло-возрастного состава населения Украины и прогнозирования демографического развития страны.