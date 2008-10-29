Полищук: украинцы чаще покупают лекарства, но меньше их потребляют

Национальный совет по вопросам охраны здоровья населения при Президенте Украины предлагает разработать и подать на одобрение правительства проект постановления о механизме ценообразования на лекарственные средства с целью их оптимизации в соответствии с общественными возможностями и компенсацией населению за медикаменты для лечения наиболее распространенных заболеваний.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом шла речь сегодня на расширенном заседании Нацсовета, где рассматривались вопросы современного состояния медикаментозного обеспечения населения Украины и пути его оптимизации.

По словам председателя Нацсовета, советника Президента Украины Николая ПОЛИЩУКА, на фармацевтическом рынке Украины сложилась неконтролированная и угрожающая ситуация с доступностью медикаментов для населения, соответственно и лечением.

«В первом квартале 2008 года медикаментозная корзина подорожала на более чем 30% за счет закупок более дорогих лекарств, а не их количества. В свою очередь, рынок отечественных препаратов уменьшился с 40% до 25% в денежном измерении и с 70% до 60% в упаковках. Следовательно, люди больше тратят денег, но меньше потребляют лекарств, то есть не долечиваются», – отметил Н.ПОЛИЩУК.

Финансовый и экономический кризис в сентябре-октябре текущего года и изменение курса доллара привели к тому, что иностранные фармацевтические компании повысили цены (на оптовые закупки) на 30-40%. «Это стало возможным из-за несовершенства регулирующей роли власти на цену и потребление медикаментов. Примером является Российская Федерация, где стоимость на аналогичные медикаменты, ввозимые из-за границы, значительно ниже, чем в Украине», - утверждает председатель Национального совета по вопросам охраны здоровья населения Украины.

Нацсовет также предлагает в период процедуры регистрации лекарственных средств в Украине предусмотреть введение системы декларирования цен, их дифференциацию и обеспечение этой информацией контролирующих органов с целью ограничения роста стоимости данных средств.