В Европе ожидают пандемию гриппа

По прогнозу европейских специалистов, во время грядущей сезонной эпидемии гриппа средние показатели заболеваемости по Европе вырастут в два раза. Как сообщили участники третьей Европейской конференции по гриппу, которая состоялась в Португалии в сентябре этого года, в Европе предстоящей зимой ожидается появление нового, так называемого «австралийского» штамма вируса гриппа А. Именно этот штамм может стать причиной масштабной эпидемии.

По статистике, пандемии гриппа возникают в среднем каждые 40 лет. Причиной пандемии нередко становится новый штамм, обладающий повышенной способностью к мутации. У ученых есть все основания опасаться, что очередная пандемия может наступить очень скоро – последняя пандемия гриппа в Европе была зафиксирована в 1968 году, тогда «гонконгский» штамм унес жизни более 800 тыс. человек по всему миру.

«Серьезной эпидемии гриппа не случалось достаточно давно, - говорит доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Московского государственного медико-стоматологического университета (Россия) Галина Кареткина. - Поэтому возможность тяжелой эпидемии гриппа, в том числе вызванной «австралийским» штаммом, не исключена ни в Европе, ни на европейской территории России. О циркуляции новых штаммов гриппа и всплеске ОРВИ Роспотребнадзор предупреждал еще в июне», - отметила Кареткина.

Напомним, что по мнению экспертов в этом году пик заболеваемости придётся на период с декабря по январь. Поэтому в России и европейских странах уже сейчас активно проводится вакцинопрофилактика. Однако технология производства вакцин не позволяет сделать прививку от гриппа универсальным средством борьбы с заболеваемостью, предупреждают специалисты. По их мнению, прививка это ещё не гарантия от болезни, хотя делать её необходимо.