Количество отравленных фальсифицированным алкоголем в Украине возросло до 135 человек, умерших - до 58

Об этом говорится в оперативной информации, переданной УНИАН Государственной службой по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

По данным ведомства, в Харьковской области зарегистрировано три новых случая отравления, которые закончились летально. Общее количество отравлений суррогатами алкоголя по области составляет - 91, из них умерли – 44. По данным судебно-медицинской экспертизы в Харьковской области метиловый спирт обнаружен у 30 умерших.

Читайте такжеЛюди, выжившие после отравления алкогольным суррогатом, ослепли - Госпотребслужба

В Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Житомирской и Николаевской областях новых случаев отравлений суррогатами алкоголя не зарегистрировано (отравилось - 44 человека, умерли - 14).

В частности, в Запорожской области отравилось - 17 человек; в Днепропетровской - 8, из них умер один человек; Житомирской - 3, из них умер 1 человек; Донецкой - 9, из них 5 умерло; Луганской отравились и умерли 2 человека; Николаевской отравились и умерли 5 человек.

По последним сообщениям Главного управления Госпродпотребслужбы в Николаевской области, судмедэкспертиза обнаружила в крови 5 умерших метанол.

Кроме того, результаты экспертизы умершего в Житомирской области установили причину смерти - отравление метиловым спиртом.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 12 октября количество отравившихся фальсифицированным опасным алкоголем составило 131, умерших - 54 человека.

Первые смерти в результате отравления алкоголем были зафиксированы в Харьковской области 22 сентября.

В дальнейшем летальные случаи от отравления зафиксировали в других регионах Украины, в частности Донецкой, Луганской, Николаевской, Житомирской и Днепропетровской областях.