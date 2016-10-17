Подготовка медиков и медобеспечения вооруженных сил до сих пор зависит от общественных организаций и гуманитарной помощи - Минздрав

Чиновники обсудили вопрос создания единого гражданско-военного пространства, в который войдут медики всех силовых структур. Иностранные партнеры готовы содействовать и оказывать любую консультацию относительно внедрения такой системы в Украине, сообщили УНИАН в Минздраве.

На сегодня система подготовки медиков и медицинское обеспечение ВСУ все еще зависит от общественных организаций и гуманитарной помощи, подчеркнули в ведомстве.

Ссылаясь на данные Министерства обороны, в Минздраве проинформировали, что боевые потери Вооруженных Сил в 2015 году составили 2132 бойца. В 2016 году погибли 173 украинских военнослужащих. 15% из них вероятно остались бы живы, если бы получили надлежащее обучение и индивидуальную аптечку западного образца.

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Согласно отчетам Генштаба, сегодня медицинские подразделении обеспечены специальной медицинской техникой на 80%, бронированной санитарной техникой на 45%, а индивидуальными аптечками на 100%. Однако общественные организации и в дальнейшем продолжают поддерживать военных снаряжением и учения по тактической медицины.

В 2016 году медики добровольцы основали общественную организацию "Медицинский корпус", которая занимается вопросами неотложной врачебной помощи в зоне соприкосновения и усиления больниц в прифронтовых населенных пунктах.

В Минздраве также проинформировали, что внедрена программа, которая позволяет врачам-добровольцам брать командировку на 1 месяц, чтобы усиливать больницы в прифронтовой зоне.

По словам, военного хирурга и стажера отдела координации и медицинского обеспечения АТО, чрезвычайных и военных состояний Минздрава Александра Данилюка, на сегодняшний день разрабатываются программы относительно сотрудничества медиков силовых структур с гражданскими больницами, чтобы позволить им допуск к диагностики и лечения в этих учреждениях.

“Мы утвердили стандарты аптечек государственного оборонного заказа на следующий год. Теперь украинские военные должны получать такие же аптечки, как и военные стран-членов НАТО”, – отметил Данилюк.