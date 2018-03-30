Народные средства помогут побороть осеннюю простуду

Осенью сразу несколько факторов работают не в нашу пользу. Это - смена жизненного ритма, ведь из отпусков приходится возвращаться на работу, с каникул - в стены школы или ВУЗа. Новый распорядок дня - стресс для организма, новые знакомства, новые обязанности вызывают эмоциональную подавленность, депрессию.

Иммунная система заметно ослабевает, и достаточно провести несколько минут в обществе больного, чтобы получить неприятные симптомы.

Кстати, существуют группы риска, которые больше подвержены простудам. Это прежде всего дети до 7-ми лет, а также пожилые люди старше 60-65 лет. Но даже в расцвете сил можно быть уязвимым для вирусов. Например, заядлые курильщики чаще подвержены простудам, так как у них нарушен иммунитет слизистой оболочки носа, рта и гортани. Представительницы прекрасного пола рискуют практически каждый месяц, так как в предменструальный период вероятность подхватить ОРВИ повышается в 3-4 раза. Но самые интересные факты предлагает современная психология: европейские ученые показали, что злопамятные люди, а также интраверты чаще других заболевают простудами.

Мудрая профилактика. Считается, что простуда передается только воздушно-капельным путем, то есть при чихании, кашле. Однако, подхватить вирус можно и при рукопожатии, или взявшись за ручку или поручень в общественном транспорте. Дело в том, что больной может потереть глаза или нос, и капельки слизи, слюны останутся на руках. Если здоровый человек контактировал с больным, необходимо тщательно вымыть руки, чтобы вирус не попал на слизистые оболочки. Кстати, их тоже можно защитить.

Несколько раз в день промывайте нос подсоленной теплой водой (пол чайной ложки соли на стакан воды). Для этих целей можно использовать и специальные спреи на основе морской воды, которые продаются в аптеке для промывания носа при насморке. Солевые растворы повышают рН среды, она становится некомфортной для вирусов.

Неисчерпаемый источник витаминов, который поднимает сопротивляемость организма простудам - это чай с травами.

Мята, листья или сухие ягоды черной смородины и малины, брусника, липовый и яблоневый цвет предупреждают первые признаки простуды, обладают жаропонижающим и потогонным действием. Совсем знакомый рецепт - чай с долькой лимона. Лимон убивает болезнетворные микробы, борется с простудой. Если вы уже почувствовали озноб, першение в горле, - то можно выдавить сок половинки лимона в чашку чая.

Самый надежный способ уберечься от простуды - принимать антивирусные препараты. Их можно приобрести в аптеке (например, "Арбидол"), а можно воспользоваться проверенным народным средством - зубчиками чеснока. Чеснок содержит активные противовирусные вещества - фитонциды, которые отчасти заменяют действие лекарственных препаратов.

Для профилактики достаточно 1-2 зубчиков в день. Можно нарезать чеснок на дольки и сразу проглатывать - тогда не появится чесночный запах изо рта. Кстати, запах исчезнет, если прополоскать рот водой, в которую добавлен сок лимона (на эту роль подойдет и чай с лимоном, так вы нанесете двойной удар по простуде).

Чтобы активизировать защитные силы организма, необходимо ежедневно принимать по 15-20 капель настойки эхинацеи, женьшеня или элеутерококка. Эти растения называют "природными адаптогенами": они помогают организму справиться с внешней агрессией, повышают иммунитет.

Если простуда неизбежна. Даже если мыть руки уже поздно, существуют проверенные средства, которые активно борются с первыми признаками простуды. Поскольку простуда атакует прежде всего носоглотку, то лечебные полоскания горла - первый шаг на пути к выздоровлению. Для этого используйте настой шалфея.

Залейте горсть листьев шалфея 0.5 л кипятка, плотно закройте и выдержите в темном месте как минимум 20 минут. Чтобы повысить эффективность настоя, перед полосканием в стакан можно добавить пол чайной ложки морской соли.

Помогут и ингаляции с эфирными маслами шалфея, эвкалипта, розмарина, мяты, лимона, майорана, ромашки. Для этого достаточно 1-2 капель эфирного масла на 0.5 литра горячей воды.

В числе эффективных антипростудных процедур есть даже душ от насморка.

Чтобы очистить гайморовы пазухи, направьте мощную струю воды (не очень горячей) то на одну пазуху носа, то на другую. При этом то приближайте, то отдаляйте душ. Так вы массируете и прогреваете гайморовы пазухи, что очистит их и поможет победить простуду.

Другой доступный рецепт также избавляет от насморка: в течение дня через каждые 2-3 часа закапывайте в нос сок алоэ.

Ощущение холода, озноб - обязательные признаки простуды. В таком состоянии хочется забраться в ванну и насладиться теплом. Но простое прогревание организма можно сочетать с настоящим целительным воздействием. Знакомьтесь: цитрусовые ванны.

Для ванны из цедры необходимо растолочь 100-150 г сухой цедры апельсина (мандарина, лимона), залить 1л кипятка, настоять 20-30 минут. Настой вылить в ванну. Чтобы повысить эффективность ванны, можно добавить 2-3 капли эфирного масла розы. Можно также "обогатить" композицию соком лайма.

Для апельсиново-грейпфрутовой ванны выжмите сок из трех крупных грейпфрутов и трех апельсинов. Мякоть положите в тканевый мешочек или заверните в марлю, а затем опустите в воду, чтобы "подпитывать" её.

Лимонно-медовая ванна потребует 5-6 лимонов. Их необходимо нарезать с кожурой, залить горячей водой и настоять около часа. Отожмите лимонную массу через марлю в ванну, а также добавьте несколько столовых ложек меда.

К сожалению именно так могут сказать многие, невзирая на недавние веселые отпуска у теплого моря. Между тем, даже обычная простуда - сигнал о неполадке в организме, об ослаблении иммунитета. А это намного серьезней, чем мы привыкли думать. Посудите сами - по данным Всемирной организации здравоохранения, за последний год от разных болезней умерли 52 миллиона землян. При этом в большинстве случаев исходной причиной были неполадки в иммунной системе.

Что делать? Укреплять иммунитет, хотя некоторые медики не любят это выражение. По их словам, есть четыре фактора, помогающие иммунной системе нормально работать - физические нагрузки, правильное питание, специальные растительные и лекарственные препараты и, конечно же, закаливание.

Начнем с закаливания. Тем более врачи считают - лето-осень самое лучшее время, чтобы начать им заниматься. Сразу оговорюсь: закаливание противопоказано людям, страдающими серьезными заболеваниями, такими как почечная недостаточно, сердечная или любая другая. Людям, болеющим иными хроническими заболеваниями, закаливаться можно, только если недуги не сопровождаются значимыми нарушениями функций органов. Например, при стенокардии холодное обливание может закончиться приступом или даже инфарктом. Если ваше хроническое заболевание не так серьезно, вам все равно нельзя закаливаться во время обострения, только в период ремиссии. Противопоказано закаливание и тем, кто проходит курс каких-то лекарственных препаратов, даже если они профилактические или от хронического заболевания, которое уже давно в состоянии ремиссии. Нельзя закаливаться во время любого острого заболевания, даже обычного ОРЗ.

В целом техника закаливания проста - можно обливаться холодной водой или делать контрастный душ, чередуя холодную и горячую воду, но обязательно заканчивая холодной. Контрастный душ тренирует сосуды и потому является отличным способом не только закалиться, но и предотвратить варикоз.

Для закаливания есть три железных правила. Первое - начинать нужно с воды комнатной температуры, постепенно понижая ее. Если вы все-таки простыли, немедленно прекратите эти процедуры - возможно, они просто не для вас.

Правило второе - после обливаний холодной водой или контрастного душа вам должно быть жарко, а не холодно. Если вы замерзли, значит, переборщили или выбранная температура воды для вас пока слишком низкая.

Правило третье - нельзя закаливаться или делать контрастный душ от случая к случаю - от этого больше вреда, чем пользы. Такие процедуры необходимо проводить регулярно, желательно каждый день.

Повышают иммунитет и физические нагрузки. Неважно, какие именно: хотите - плавайте, хотите - займитесь аэробикой, хотите - конным спортом. Подойдет и домашний фитнес. Однако нагрузка должна быть умеренной и не сочетаться с диетой.

Для сохранения иммунитета важно, как вы питаетесь. Хочу огорчить наших прелестниц, сидящих на диетах, которые полностью исключают определенные продукты. Это очень вредно для иммунитета. Он требует сбалансированного питания. То есть вы можете кушать немного, но в вашем рационе должны быть все основные продукты питания.

Чтобы сохранить, а тем более повысить иммунитет, вы обязательно должны употреблять в пищу продукты, содержащие витамины А, С, Е, а также микроэлементы - селен, магний и цинк. Кстати, именно с помощью цинка в организме синтезируется вещество, необходимое для нормальной работы иммунной системы.

Наконец, медики давно доказали, что стрессы способствуют снижению иммунитета. А вы не замечали, что стоит сильно понервничать, как вы моментально подхватываете грипп или как минимум ОРЗ?

Именно поэтому рекомендуется включить в свой рацион питания продукты, которые улучшают настроение. Почаще ешьте вкусные фрукты. И как бы сильно вам ни хотелось сбросить несколько кило, не отказывайте себе в шоколаде. Там содержатся не только вещества, тонизирующие и улучшающие настроение, но и так необходимый в формировании иммунитета магний.

Для укрепления иммунитета врачи рекомендуют также следующие натуральные вещества: эхинацею (это такое цветущее растение, можно спокойно купить в аптеке), чеснок, солодку, элеутерококк, левзею, родиолу розовую, лимонник, пчелиную обножку (пыльцу), прополис, маточное молочко, модифицированный хитин ракообразных. Кстати, если вы уже захворали, эти вещества помогут быстрее выздороветь.

О чесноке сказано уже более чем достаточно, и тем не менее. В одном зубчике чеснока содержится суточная норма селена, столь полезного для иммунной системы. И еще - если вы чувствуете, что все же заболеваете или уже захворали, можно применить чесночную ингаляцию, которая и носоглотку прочистит, и горло, и дыхательные пути подлечит, и одновременно улучшит иммунитет. Возьмите два зубчика чеснока, растолките в мелкую кашицу, положите на полиэтиленовую крышку и пустите плавать в кастрюлю с кипятком. Накройтесь полотенцем и дышите парами чеснока, сколько сможете.

Для улучшения работы иммунной системы можно воспользоваться неспецифическими иммуномодуляторами. Хотя большинство медиков считают, что особенно увлекаться ими не стоит и лучше принимать лишь в случае острой необходимости. Например, у вас на работе все заболели или у ребенка в детском саду эпидемия. При этом желательно выбрать препараты на растительной основе, такие как "Эхинацин" и "Иммунал". В отличие от повышающих иммунитет натуральных веществ, иммуномодуляторы, если вы все же заболели, принимать можно лишь в период выздоровления. Кроме того, не рекомендуется сочетать их с курсами других лекарств. Врачи предупреждают: взаимодействие лекарственных средств друг с другом в организме разных людей может протекать совершенно по-разному.

А теперь: внимание! Стимулирующие иммунитет натуральные вещества, а уж тем более неспецифические иммуномодуляторы нельзя принимать, если есть риск аутоиммунного заболевания (например артрита или ревматизма) или аллергии. Эти недуги связаны с неправильной работой иммунитета, когда вместо того, чтобы бороться с внешними агрессорами, он фактически нападает на собственный организм. А вещества, стимулирующие иммунитет, и уж тем более иммуномодуляторы имеют очень широкий спектр действия и неизвестно, что они в итоге простимулируют.