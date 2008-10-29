Какое оно артериальное давление в норме?

Контроль уровня артериального давления позволяет избежать неприятных для здоровья последствий.

Так какие же показатели являются примерной нормой для человека в разные периоды его жизни?

В возрасте от шестнадцати до двадцати лет нормой считается такой показатель, когда верхний предел находится на отметке 100-120, а нижний на 70-80.

В возрасте от двадцати до сорока лет верхнее давление должно быть 110-130, а нижнее – 70-80.

В возрасте от сорока до восьмидесяти лет верхнее артериальное давление должно быть до 140, а нижнее до 90.

У людей старше шестидесяти лет, верхнее давление может быть 150, а нижнее 90.