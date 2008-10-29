Суперполезный яблочный уксус

Этот уникальный продукт является незаменимым средством для ухода кожей и волосами. Ниже мы будем говорить о том, какие косметические средства можно приготовить из яблочного уксуса.

Средство 1. Если у вас жирная кожа, то воспользуйтесь такой маской.

Для ее приготовления вам потребуется одну четвертую часть огурца очистить и размять до состояния кашицы, после этого, перемешайте огурец с одним яичным желтком, одной чайной ложкой яблочного уксуса и тремя столовыми ложками оливкового масла.

Полученную массу следует нанести на кожу лица и шеи и оставить на полчаса.

По истечении этого времени смойте маску теплой водой.

Средство 2. Хорош яблочный уксус и для омоложения кожи.

Для начала просто умойтесь теплой водой с привычным очищающим средством для лица, после чего сделайте теплый компресс, подержав его три-пять минут.

Когда с этим будет покончено, возьмите льняную салфетку, смоченную теплым раствором яблочного уксуса (1/4 чашки яблочного уксуса на пол-литра воды), и наложите ее на лицо.

Поверх салфетки лицо необходимо укрыть махровым полотенцем. Оставьте салфетку на лице на пять минут, а по истечении этого времени снимите ее и умойтесь теплой водой без использования мыла.

После умывания лицо рекомендовано помассировать жестким полотенцем.

Такая процедура очистит вашу кожу от ороговевших частиц, а, кроме того, она стимулируют процесс регенерации клеток.

Средство 3. Если у вас потрескалась кожа на руках, то воспользуйтесь следующим средством.

Вымойте руки, после чего, смажьте их обычным кремом для рук, которые необходимо в пропорции один к одному смешать с яблочным уксусом.

Средство 4. Для того чтобы ваши волосы были мягкими, пышными, а также для того чтобы смыть остатки шампуня, полезно ополаскивать волосы после мытья раствором яблочного уксуса.

Для приготовления этого раствора вам потребуется смешать три стакана воды и 1/3 часть стакана яблочного уксуса.

Следует также отметить, что если яблочный уксус смешать с розмарином, то вы сможете придать темным волосам блеск.

А вот для осветления и укрепления волос рекомендовано в яблочный уксус добавлять ромашку.

Средство 5. Если вас мучает зуд кожи головы и перхоть, то и тут вас выручит яблочный уксус.

Приготовьте смесь из одной - двух чайных ложек яблочного уксуса и одной столовой ложки воды.

Окунайте расческу в данный раствор и расчесывайте ею волосы до тех пор, пока они не станут влажными.

Этот же рецепт отлично подходит и для тех, кто страдает выпадением волос.

Тем, кто желает избавить от перхоти, необходимо нанести на кожу головы подогретый яблочный уксус и укутать волосы полиэтиленовой пленкой и махровым полотенцем. Оставьте средство на час, а по истечении этого времени смойте с помощью шампуня.

Средство 6. Используйте яблочный уксус и как средство профилактики от варикозного расширения вен.

Смочите хлопчатобумажную ткань яблочным уксусом, после чего, оберните этой тканью ноги в тех местах, где вены особенно выделяются.

Поверх ткани нужно повязать махровое полотенце. Важно отметить, что данный компресс нужно держать не менее получаса, при этом подняв ноги как можно выше.

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