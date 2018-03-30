Лишний холестерин вызывает лишние болезни

Ученые предполагают, что высокий уровень определенного вида холестерина в крови даже у человека с нормальным весом - прямой путь к инсульту и инфаркту, поскольку такой холестерин откладывается на стенках сосудов, питающих различные органы. В последнее время слово "холестерин" все чаще встречается в разговорах. Очень модно стало следить за своим липидным профилем. И это правильно. Что же такое холестерин и как часто необходимо проверять его уровень в крови?

Факторы риска

Холестерин – это жироподобное вещество, которое необходимо организму для производства гормонов, строительства клеток и нервной ткани. Примерно 85% его производится печенью, лишь 15% оставшегося холестерина нужно получать из пищи. Холестерин в норме является источником энергии для организма. Но при избытке он становится ядом.

Различают "хороший" холестерин - липопротеид высокой плотности и "плохой" - липопротеид низкой плотности. В идеале уровень "хорошего" холестерина должен быть как можно выше, а "плохого" - как можно ниже. Именно "плохой" холестерин наносит основной вред здоровью.

Почему высокий уровень холестерина опасен для здоровья?

Само по себе повышенное содержание этого вещества в крови не вызывает никаких симптомов, поэтому человек и не подозревает, что у него излишек холестерина. Лишний холестерин откладывается на стенках сосудов, питающих сердце, мозг и другие органы. Жировые полоски постепенно утолщаются и превращаются в бляшки, суживая или совсем закупоривая просвет сосудов, развивается атеросклероз. Холестериновая бляшка со временем пропитывается известью, результат – нарушение тока крови и омертвение части мышцы сердца или головного мозга.

Низкий уровень холестерина – спасение для организма?

Очень низкий уровень холестерина в крови у женщин (например, при строгой безжировой диете) может вызвать нарушение репродуктивной функции вплоть до прекращения месячных. Врачам даже приходится в таких случаях с помощью специального питания повышать содержание жира в организме до 30%. Кроме того, установлено, что слишком низкое содержание холестерина в крови делает человека более агрессивным. Поэтому липидный профиль должен быть нормальным.

В чем причина повышения уровня холестерина?

Чаще всего причина кроется в элементарном неумении правильно питаться. На уровень холестерина в крови влияют жиры, которые мы едим или, наоборот, не едим.

Насыщенные жиры повышают холестерин. Ими богаты жирное мясо, сливочное масло, сыр.

Полиненасыщенные жиры снижают холестерин. Они входят в состав соевого, подсолнечного, кукурузного масла, морепродуктов, нежирных молочных продуктов.

Мононенасыщенные жиры также снижают "плохой" холестерин. Они содержатся в оливковом и арахисовом масле, орехах и авокадо.

Также уже точно установлено, что уровень холестерина может повышаться, если нарушилась работа гена, отвечающего за переработку холестерина в печени. Особенно опасен этот сбой для женщин.

Нужно знать свою норму

У здорового человека холестерина в крови должно быть не более 200 мг/дл, или 3,8-5,2 ммоль/л. Значения 5,2-6,2 ммоль/л свидетельствуют о риске поражения сосудов.

"Хорошего" холестерина должно быть не менее 1 ммоль/л, "плохого" - не более 3,4 ммоль/л.

Чтобы проверить, есть ли риск развития атеросклероза, нужно разделить показатель общего холестерина на "хороший". Если это соотношение меньше пяти, можно не беспокоиться.

Каждый человек, начиная с 20-летнего возраста, должен проверять уровень холестерина каждые 5 лет. Особенно это касается мужчин, так как 4 из 5 случаев сердечно-сосудистых заболеваний приходится именно на их долю.

Для анализа в поликлинике нужно сдать кровь натощак. Для получения верного результата последний прием пищи должен быть за 12-14 часов до исследования, алкоголя - за 72 часа.

Нужно знать, что если один или оба родителя страдали от избытка холестерина, их ребенку может передаться генетически обусловленное повышение уровня холестерина. Такие дети рискуют перенести инфаркт даже в 10-15 лет. Поэтому европейские врачи рекомендуют детям в 4-летнем возрасте делать анализ крови на липидный профиль, чтобы вовремя обнаружить риск возникновения болезни.

Инна Колошук, врач-гигиенист

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