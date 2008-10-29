Запорожье: цены в аптеках завышены на 19%

В Запорожской области Госинспекция по контролю за ценами выявила превышение торговых надбавок в аптеках в размере до 19%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской облгосадминистрации, Госинспекцией по контролю за ценами была осуществлена проверка цен на медпрепараты в 77 аптеках региона.

В ходе проверки установлено, что в нарушение распоряжения председателя облгосадминистрации, которым устанавливалась предельная торговая надбавка на лекарственные препараты и изделия медназначения на уровне 25% оптовой цены с учетом полученных скидок, розничные цены формировались с применением торговых надбавок выше предельно допустимых на 0,1-19%, сообщили в пресс-службе.