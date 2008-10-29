Херсонщина: за сутки 4 человека отравились грибами

На протяжении суток в больницы Херсона поступило четыре человека, которые отравились грибами.

Как сообщил УНИАН первый заместитель Херсонской областной санэпидемстанции Анатолий КОВАЛЬ, с начала года в регионе зафиксировано 75 случаев отравления грибами, четыре из них были смертельными. Среди пострадавших – 11 детей.

Такой показатель значительно превышает прошлогодний – за весь 2007 год было зафиксировано 53 случая отравления грибами, из которых два были летальными.

Также, по данным областной СЭС, росту случаев отравления способствует бесконтрольная продажа грибов местными жителями на автотрассах области.