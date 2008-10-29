Финансовый кризис может задержать выпуск жизненно важных лекарств

Глобальный финансовый кризис может серьёзно задержать производство многих жизненно важных медикаментов, предполагают эксперты Гарвардского университета, Университета штата Массачусетс /США/ и Университета Эдинбурга и Открытого университета /Великобритания/. В настоящее время инвестиции исследований и разработки новых лекарственных препаратов в глобальном масштабе поставлены под угрозу, так как фармацевтические компании предпочитают останавливать финансирование, боясь дальнейших экономических трудностей.

Биотехнологии и медицинские эксперименты дорого обходятся, поскольку эта сфера деятельности предполагает неудачные результаты и множество попыток, говорят специалисты. В прошлом году во всём мире крупные фирмы по производству лекарств "прогорели" по этим причинам на 50 биллионов долларов, тогда как прибыль составила доход на сумму до миллиарда долларов. В то же время создание новых терапий и инновационных методов диагностики и лечения опасных болезней напрямую зависит от финансовых вложений в этом секторе.

В последнее время исследователи отмечают спад производства новых лекарств из-за резкого уменьшения кредитов в фармацевтике, закрытия некоторых научно-исследовательских подразделений и сокращения персонала. По словам медиков, поддержание фармацевтической отрасли и биологических наук - это оплот исследовательского прогресса и поиска способов лечения самых распространённых болезней. Если оставить без внимания эту область, число тяжело больных людей и уровни смертности на планете будут только расти, заключают учёные.

ami-tass.ru