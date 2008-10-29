Дети с высоким уровнем IQ чаще становятся алкоголиками

Шотландские ученые в ходе исследования выявили необычную закономерность – дети с высоким уровнем IQ намного чаще злоупотребляют алкогольными напитками во взрослой жизни, нежели дети с низким уровнем IQ.

Ученые из университета Глазго в ходе длительного исследования определили умственные способности около 8 тысяч мальчиков и девочек в возрасте 10 лет. А когда эти дети стали взрослыми, специалисты определили их уровень потребления алкоголя.

Оказалось, что проблемы с алкоголизмом чаще встречались у взрослых, которые в детстве в тестах на интеллект набирали высокие балы. Причем у женщин подобная связь было выражено сильнее, чем у мужчин. К примеру, с увеличением показателя IQ на 15 единиц риск увеличенного потребления алкоголя у мужчин возрастает в 1,17 раза, а у женщин - в 1,38 раза.

Пока исследователи не могут выяснить точную причину такого явления. Поэтому намерены и дальше изучать взаимосвязь интеллектуальных способностей и влечения к алкоголю.

РИА Новости