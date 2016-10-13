На оккупированном Донбассе ухудшается социальное положение местных жителей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян.

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«Ухудшается социально-экономическое положение временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей. Так, во временно оккупированных районах Донецкой области продолжают расти цены на продукты питания. По словам реализаторов, возросла стоимость российских продуктов», - заявил он.

«В городе Макеевка продолжает сохраняться тенденция невыплаты заработной платы шахтерам. В частности, горнякам объединения «Макеевуголь» в полном объеме зарплата выплачена только за май и частично за июнь 2016 года. Учитывая это 10 октября члены семей горняков провели акцию протеста», - добавил Слободян.