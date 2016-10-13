В Украину поставлено уже 98% закупленных через ПРООН лекарств

Как отмечается в переданном УНИАН сообщении пресс-службы ПРООН, Минздрав Украины, ПРООН, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Crown Agents с конца 2015 года являются партнерами в вопросе реформирования системы закупок лекарственных средств, как составляющей широкой реформы системы здравоохранения.

Партнерство началось с подписания соглашений между Минздравом и ПРООН о закупке лекарственных средств на общую сумму 39 млн долл. США в рамках восьми государственных программ в области здравоохранения - диагностики и лечения туберкулеза, диагностики ВИЧ-инфекции, лечения больных гемофилией детей, лечения вирусного гепатита В и С у детей и взрослых, лечение детей с орфанными (редкими) заболеваниями, а также закупок по программе иммунопрофилактики.

«Количество зарегистрированных пациентов с гепатитом, туберкулезом и ВИЧ-инфекцией, нуждающихся в лечении в рамках указанных программ по здравоохранению, превышает 300 тысяч человек по всей стране», - говорится в сообщении.

Прозрачные, открытые и конкурентные тендерные процедуры ПРООН, отмечается в сообщении, «значительно повысили уровень честной конкуренции и экономической эффективности закупок лекарственных средств в Украине благодаря принципу наилучшего соотношения цены и качества».

«Украинские и международные компании - производители и поставщики получили равные возможности участия в тендерном процессе, благодаря чему доля производителей среди участников тендеров значительно возросла по сравнению с показателями предыдущих лет», - отметили в организации.

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Кроме того, сообщается, что все результаты проведенных тендеров (с названием поставщика, стоимостью контракта и количеством товара) вместе с информацией о ходе поставок и остатков на счетах есть в свободном доступе на официальном сайте ПРООН в Украине.

«Поставки препаратов было начато 1 апреля 2016 года, а по состоянию на сегодняшний день в Украину уже поставлено 98% закупленных лекарств в долларовом измерении», - отмечается в сообщении.

В целом ПРООН закупила 166 препаратов и изделий медицинского назначения производства 16 стран, в том числе Украины. Сэкономленные средства за вычетом расходов соответствующих государственных предприятий на транспортировку и хранение продукции в размере 1,35% и 1,5% в зависимости от предприятия, и покрытие административных расходов ПРООН в размере 5%, в соответствии с соглашением между Минздравом и ПРООН, составили примерно 4 млн долл.

Согласно решению Минздрава, ПРООН дополнительно закупила на сэкономленные средства комбинированную пятивалентные вакцину против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и гемофильной инфекции и лекарственные средства в рамках программы орфанных заболеваний, поставка которых в Украине ожидается в течение нескольких недель.

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Согласно дополнительным указаниям Минздрава, ПРООН работает над закупкой на сэкономленные средства дополнительных препаратов в рамках других программ в период до конца первого проектного года. В случае отсутствия возможности обеспечить производство и поставку этих дополнительных лекарственных средств остаточные средства будут возвращены Минздраву в соответствии с инструкциями.

Минздрав и ПРООН продолжат сотрудничество в рамках цикла закупок по государственным программам 2016 года, согласно подписанному 11 октября 2016 года договору между Минздравом и ПРООН.