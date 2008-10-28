Асбест – ”скрытый убийца”

Английские исследователи зарегистрировали тревожащие факты – еженедельно от воздействия асбеста в мире умирает 20 рабочих.

Асбест – канцерогенный материал, широко использующийся в строительстве и других сферах. По словам экспертов, в группе повышенного риска находятся не только строители, но и штукатуры, водопроводчики, столяры, электрики и работники других профессий. Химикат попадает в организм при вдыхании и повреждает различные ткани и органы. В год из-за асбеста глобально умирает около 4 тыс. человек, и число жертв вещества растёт, поскольку многие заболевания, например рак, развиваются от асбеста в течение продолжительного времени. Представители Британского фонда лёгкого призываютП мировое сообщество обратить внимание на реальную опасность асбеста и повысить информированность о его вреде, так как только каждый десятый специалист знает о фатальном влиянии минерала.

Асбест может находиться в любом здании, построенном или отремонтированном до 2000 года. В настоящее время его применение стремительно уменьшается, но запрет на асбест введён лишь в некоторых странах, включая Францию и Великобританию. По оценкам, в Англии около 500 тыс. домов содержат асбест, при чём они нуждаются в ремонте время от времени и при процессе сверления или штукатурки стен смертоносное асбестовое волокно с большой вероятностью вместе с пылью попадает в лёгкие человека. Также специалисты зафиксировали, что каждую неделю от "скрытого убийцы" умирает 6 электриков, 3 сантехника и 6 столяров.

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