Медицина Киева - на грани катастрофы

Столичная медицина оказалась на грани катастрофы — Киеву не хватает 3 тысяч врачей из 13 тысяч "комплекта".

Председатель совета Киевского профсоюза медиков Лариса Канаровская рассказала, что сейчас столица страдает от отсутствия медиков. "Нынче рядовой врач получает меньше кондуктора или дворника, — утверждает Канаровская. — Мэр обещал дать медикам надбавку, но ее так никто и не дождался. За 2008 год зарплату задерживали 4 раза! У нас острая нехватка кадров. В августе мы уже выходили на митинг, но это ничего не дало. Из-за недофинансирования существует проблема и с лекарствами — их практически нет", — говорит она. Медики часто просят пациентов самим покупать препараты. По данным профсоюза, столице сейчас не хватает около 3 тысяч врачей и 14 тысяч медсестер.

Начальник Главка здравоохранения КГГА Людмила Качурова, однако, говорит, что зарплата медработникам из горбюджета выплачивается вовремя и полностью. "Зарплата медработника состоит из ставки, доплат, надбавок от государства и 50%-ной надбавки от мэра. Средняя зарплата врачей за І полугодие — 2367 грн, фельдшеров — 1977 грн, санитарок — 1534 грн", — говорит она.

Медики эти "радужные" цифры опровергают и начинают массово переходить в частные клиники. "Какие две тысячи гривен? — говорит фельдшер подстанции "скорой" Днепровского района Александр Тищенко. — У меня, фельдшера первой категории, ставка сегодня лишь 824 грн и только ее я и получаю на руки, а санитары — и того меньше. По 500—600 гривен".

По поводу "финансового обрезания" — получения медиками лишь голой ставки без всяких доплат — глава комиссии Киевcовета по вопросам здравоохранения и соцзащиты Алла Шлапак уверила, что все проблемы из-за правительства. Мол, из-за кризиса из горбюджета изъяли 3 млрд гривен. В правительстве же утверждают, что это не изъятие, а уплата городом налогов. Как бы там ни было, денег нет... Экс-глава комиссии по здравоохранению Ольга Богомолец видит проблему и в коррупции. Мол, то, что дается из горбюджета, до простых медиков просто не доходит.

Из-за отсутствия врачей страдают пациенты, которым приходится часами ждать "скорую" и высиживать в больницах громадные очереди.

По мнению экспертов, для спасения столичной сферы здравоохранения необходимо провести срочную "реанимацию" по всем фронтам. В первую очередь необходимо развивать платное и бесплатное здравоохранение и медстрахование, как это делается во всех цивилизованных странах. Во-вторых, жестко контролировать распределение средств, чтобы не допустить разворовывания. В-третьих, решить вопрос альтернативных источников финансирования медицины, кроме государственных (инвесторы и платные услуги). В-четвертых, после предыдущих шагов обеспечить достойную зарплату и соцпакет медработникам — на уровне частных клиник, где хорошие врачи зарабатывают от 1000 долларов. В-пятых, за счет тех же инвесторов (это могут быть сети аптек и фармакологические компании) закупить нормальное оборудование и лекарства.

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