Что кушать осенью?
Советы диетологов
С приходом осени наш организм начинает усилено готовиться к холодам и наша задача ему в этом помочь. Как это сделать? Необходимо правильно питаться.
Давайте поговорим о том, какое питание должно быть в осенний период.
Чем питаться?
Все очень просто: есть нужно то, что выросло на даче. Растительная пища в осенний период – это как раз то, что вам нужно.
Овощи и фрукты в это время содержат максимальное количество полезных веществ, поэтому включать их в рацион – это обязательное правило для всех.
Диетологи советуют два раза в неделю делать себе разгрузочный день и питаться только растительной пищей в эти дни.
Вы можете в такие дни употреблять любые фрукты, овощи и ягоды.
Следует отметить, что в этот период категорически противопоказано употреблять в пищу мясо, рыбы, молочные продукты, яйца.
С помощью проведения таких разгрузок вы сможете укрепить свой иммунитет, улучшить работу желудка и кишечника, а, кроме того, что также очень важно, оказать благотворное действие на кожу.
Как же питаться во все остальные дни? Придерживайтесь нескольких простых правил:
1.Старайтесь не употреблять растительную пищу после шести часов вечера.
Дело в том, что кишечник вряд ли хорошо отнесется к такому пиршеству.
2.Для обеда и завтрака отлично подходят вегетарианские супы, а также овощные салаты, в качестве гарнира используйте рис и картофель.
3.Идеальным вариантом для ужина являются морепродукты, а в качестве гарнира к ним – крупы.
4.Старайтесь включать в свой рацион побольше нерафинированных растительных масел.
Не забывайте также о том, что осенью большинство людей страдает сезонной депрессией, поэтому в дни, когда вы едите все, что хотите, старайтесь насыщать свой организм теми веществами, которые способны поднять настроение.