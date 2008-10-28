Что кушать осенью?

С приходом осени наш организм начинает усилено готовиться к холодам и наша задача ему в этом помочь. Как это сделать? Необходимо правильно питаться.

Давайте поговорим о том, какое питание должно быть в осенний период.

Чем питаться?

Все очень просто: есть нужно то, что выросло на даче. Растительная пища в осенний период – это как раз то, что вам нужно.

Овощи и фрукты в это время содержат максимальное количество полезных веществ, поэтому включать их в рацион – это обязательное правило для всех.

Диетологи советуют два раза в неделю делать себе разгрузочный день и питаться только растительной пищей в эти дни.

Вы можете в такие дни употреблять любые фрукты, овощи и ягоды.

Следует отметить, что в этот период категорически противопоказано употреблять в пищу мясо, рыбы, молочные продукты, яйца.

С помощью проведения таких разгрузок вы сможете укрепить свой иммунитет, улучшить работу желудка и кишечника, а, кроме того, что также очень важно, оказать благотворное действие на кожу.

Как же питаться во все остальные дни? Придерживайтесь нескольких простых правил:

1.Старайтесь не употреблять растительную пищу после шести часов вечера.

Дело в том, что кишечник вряд ли хорошо отнесется к такому пиршеству.

2.Для обеда и завтрака отлично подходят вегетарианские супы, а также овощные салаты, в качестве гарнира используйте рис и картофель.

3.Идеальным вариантом для ужина являются морепродукты, а в качестве гарнира к ним – крупы.

4.Старайтесь включать в свой рацион побольше нерафинированных растительных масел.

Не забывайте также о том, что осенью большинство людей страдает сезонной депрессией, поэтому в дни, когда вы едите все, что хотите, старайтесь насыщать свой организм теми веществами, которые способны поднять настроение.

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