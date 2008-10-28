Количество голодающих в мире скоро превысит 1 миллиард

Количество голодающих в мире уже в начале следующего года в связи с глобальным продовольственным кризисом может превысить 1 миллиард.

Об этом заявил независимый эксперт Совета по правам человека Оливер де ШУТТЕР, сообщает Центр новостей ООН.

В своем обращении к Генеральной ассамблее ООН Оливер де ШУТТЕР призвал рассмотреть проблему голода в мире сквозь призму прав человека.

Настоящая проблема голода связана не с нехваткой продовольствия, а с недостаточной покупательной способностью, отметил эксперт.

По его словам, «если удвоить количество супермаркетов в Нью-Йорке, голодные останутся голодными, если не увеличатся их доходы, и, соответственно, их покупательская способность останется слишком низкой для того, чтобы позволить им покупать еду, которая есть на рынке».

Голод – это политическая проблема, отметил О.де ШУТТЕР, когда власть недостаточно внимания уделяет традиционно дискриминированным прослойкам населения.

«Мы должны избегать ситуации, когда под видом увеличения количества продовольствия мы лишь углубляем маргинализацию мелких фермеров и увеличиваем преимущества больших производителей сельскохозяйственной продукции», - сказала эксперт.

Согласно с опубликованным в сентябре докладом Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, сегодня в мире насчитывается 925 млн. голодающих, в то время как в 2003-2005 годах эта цифра была значительно меньше - 848 миллионов.