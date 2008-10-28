Китайская посуда опасна для здоровья

Фарфоровая и керамическая посуда китайского производства может быть опасна для здоровья из-за повышенного содержания свинца и кадмия, сообщает в понедельник агентство Синьхуа со ссылкой на Китайскую ассоциацию по обеспечению качества "Ваньлисин" (China Association for Quality Promotion - CAQP).

По данным ассоциации, опасные вещества могут содержаться в глазури или краске керамической и фарфоровой посуды целого ряда компаний, названия которых не уточняются.

Производители прибегают к использованию свинца и кадмия для того, чтобы повысить яркость глазури и нанесенных на посуду рисунков.

Во избежание покупки вредной для здоровья посуды, покупателям рекомендуется потереть рисунок рукой. Если краска легко начнет сходить с изделия, это означает, что содержание свинца в ней превышает допустимые нормы.

В последние месяцы по Китаю прокатилась волна скандалов, связанных с нарушениями качества продукции. Так, в июле было впервые объявлено об отравлении детей молочными смесями, содержащими вещество меламин, которое вызывает поражение почек. С тех пор от некачественных молочных продуктов по стране пострадали более 50 тысяч малышей. По меньшей мере три ребенка погибли, около 5 тысяч до сих пор находятся в больницах. Также недавно ряд фармацевтических компаний были вынуждены отозвать свою продукцию с рынка из-за несоответствия ее нормативам качества.

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