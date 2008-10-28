Донетчина: 85% больниц подключены к теплу

На сегодняшний день (на 27 октября 2008 г) в Донецкой области теплом обеспечены 85% больниц (или 248 из 291 больницы), 92% школ (или 1022 школы из запланированных 1114) и 89% детских дошкольных учреждений (или 871 из 982 детских садика).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, в целом сегодня в области работает 1781 котельная (88%) при плане 2013 и обеспечивает теплом 16754 (78%) жилых домов при плане 21576 дома.

В то же время, по информации пресс-службы, к 15 октября в Донецкой области были выполнены все запланированные работы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период.

Котельные и центральные тепловые пункты подготовлены на 100%. Комплексная подготовка жилых домов составляет 100%. В полном объеме выполненные запланированные объемы по подготовке водопроводно-канализационных насосных станций и канализационных очистительных сооружений. Также полностью подготовлены объекты дорожно-мостового хозяйства и городского электротранспорта, заключили в пресс-службе.