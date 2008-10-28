Некачественные игрушки поражают детскую печень

Некачественные игрушки нередко вызывают у детей аллергические реакции, последствиями которых могут стать кожные заболевания и бронхиальная астма. Кроме того, у малышей могут возникнуть и отсроченные реакции – поражение печени и заболевания желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказал директор Института здоровья общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» (Россия) Игорь Ступаков на пресс-конференции.

Как сообщил председатель правления Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин, согласно общероссийской статистики 2007 года, из 268 тысяч химических испытаний детских товаров, каждая пятая китайская игрушка несла в себе угрозу здоровью ребенка. «При этом на сегодняшний день 70% игрушечного рынка занимают китайские игрушки», - добавил он.

В свою очередь директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Владислав Кучма отметил, что до семи лет детский организм наиболее чувствителен и восприимчив. «Между тем, именно в этом возрасте, особенно до трех лет, дети нередко используют игрушки не по назначению. Они лижут их и пробуют на зуб. И из некачественных игрушек получают вещества, которые воздействуют на центральную периферийную нервную систему», - посетовал специалист.

Кроме того, Владислав Кучма рассказал, что, часто детские китайские игрушки продаются без упаковки, скорее всего это делается для того, чтобы из них ушел запах химии. «Именно поэтому, покупая игрушку, необходимо ее понюхать и посмотреть, насколько держатся красители. При этом практика показала, что крупные производители, как правило, поставляют более качественную продукцию, в отличие от мелких частников, которые экономят на технологиях и контроле», - он.

Директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков также посоветовал взрослым «покупать своему любимому ребенку не первые подвернувшиеся на рынке игрушки, а приобретать их в специализированных магазинах». «Там следят за качеством продукции, и процент барка гораздо меньше», - отметил Кучма. Он также подчеркнул, если при покупке игрушки возникли подозрения относительно ее качества, можно обратиться в территориальное управление Роспотребнадзора.

ami-tass.ru