Пока украинцы не станут жить дольше, пенсионный возраст не повысят - Розенко

«Я считаю, что эта дискуссия неуместна до того момента, пока мы серьезно не поднимем качество жизни, а именно продолжительность жизни. Только когда мы примерно на 7-10 лет увеличим продолжительность жизни, можно аргументировать и убеждать общество», - сказал Розенко.

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Он также добавил, что поднятие пенсионного возраста не является требованием МВФ. «Этого вопроса нет в меморандуме с МВФ, нет наших обязательств относительно поднятия пенсионного возраста», - пояснил Розенко.

Как сообщал УНИАН, введение параметрической пенсионной реформы до конца декабря 2016 года, предусматривающей сокращение дефицита Пенсионного фонда путем изменения пенсионного возраста и других показателей пенсионной системы, является структурным маяком программы сотрудничества между Украиной и Международным валютным фондом. В то же время, в МВФ не настаивают лишь на возрастном решении проблемы, а отмечают, что необходимо сократить дефицит Пенсионного фонда - путем пересмотра пенсионных льгот для различных категорий граждан, размеров пенсий и источников финансирования Пенсионного фонда.