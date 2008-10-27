Деньги, выделенные в Украине на санитарные самолеты, пропали

Депутат от Партии регионов Нестор Шуфрич заявил, что 70 миллионов гривен, выделенные на санитарные самолеты, пропали. Об этом он заявил в эфире программы Свободa на Интере.

"Когда погиб Евгений Кушнарев, мы приняли решение создать санитарную медицину", - сообщил Шуфрич.

"Мы купили первый вертолет, он уже четвертый месяц стоит на заводе Камова. Его не везут, потому что мы в этом году предусмотрели еще 120 млн гривен на покупку четырех вертолетов. Вместо этого за эти деньги купили два французских, и непонятно куда пропали деньги", - заявил он.

"Поэтому люди не доверяют сегодняшней власти. Когда вместо четырех вертолетов купили два, а Брюссель купил таких российских (вертолетов) сто штук. А мы потянулись за другими вертолетами, и непонятно куда пропало 70 млн гривен", - рассказал Шуфрич.

По его словам, поэтому люди не верят, и дают деньги своему лечащему врачу.

Как сообщалось, член партии Наша Украина Евгений Червоненко предложил официально признать медицину в Украине платной.

Государственные больницы страны превратились в экстремальные зоны выживания. За скверное лечение и жесткий сервис пациенты бесплатных клиник платят много и всем - от главврача до няньки.

Корреспондент.net