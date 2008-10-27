Ученые научились стирать память

Ученые из медицинского колледжа Джорджии (США) совместно с учеными из Восточного китайского университета в Шанхае научились выборочно стирать память у мышей.

Ранее ученые уже обнаружили фермент CaMKII, который играет важную роль в регуляции процессов образования памяти в мозге. Теперь же специалисты разработали метод регуляции активности этого фермента.

Оказалось, что увеличение активности CaMKII приводит к забыванию объектов, увиденных на протяжении последнего часа, а также страха, пережитого за последний месяц. Но при этом память о других, более ранних, событиях не страдает.

Новое открытие, по мнению авторов исследования, поможет лечить участников военных действий от страха и связанной с ним депрессии.

Радио Свобода