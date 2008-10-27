Ядовитый меламин обнаружен в яйцах

Скандал с обнаружением меламина в продуктах питания продолжает набирать обороты в КНР. На этот раз следы опасного для здоровья химиката впервые выявлены в куриных яйцах, поставленных из материкового Китая в Гонконг, информирует сегодня местная газета "Стандард".

Партия некачественных яиц, продающихся под маркой "Селект" в сети гонконгских супермаркетов, была произведена в Даляне /Северо-Восточный Китай/. Уровень меламина в них почти вдвое превысил допустимую норму.

Это породило опасения, что вредное промышленное вещество, способное вызывать болезни почек, могло входить в состав корма для домашней птицы и животных в КНР. В этой связи гонконгские санитарные службы срочно приступили к проверкам не только яиц, но и мяса на наличие меламина.

ami-tass.ru