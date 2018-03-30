Проблемы иммунопрофилактики украинцев

На днях в Министерстве здравоохранения Украины состоялось заседание Ученого медицинского совета, темой которого стали проблемные вопросы иммунопрофилактики населения Украины.

Детальному анализу ситуации в государстве были посвящены доклады исполняющего обязанности первого заместителя министра здравоохранения Украины и исполняющего обязанности главного государственного санитарного врача Украины А.М.Пономаренко, директора Института эпидемиологии и инфекционных болезней им.Л.В.Громашевского АМНУ В.Ф.Мариевского, директора Института педиатрии, акушерства и гинекологии АМНУ Ю.Г.Антипкина, профессора-консультанта кафедры инфекционных болезней НМУ им..О.О.Богомольца Ж.И. Возиановой, заведующего кафедры детских инфекционных болезней НМУ им. О.О.Богомольца С.О.Крамарева, начальника Управления материнства, детства Минздрава Р.О.Моисеенко и др.

Как отмечалось на заседании, на сегодня инфекционные болезни занимают одно из ведущих мест среди заболеваемости и смертности населения. Наилучший путь снижения заболеваемости инфекциями, для которых существуют средства специфической профилактики, - это достижение высокого уровня специфического популяционного иммунитета благодаря использованию качественных вакцин. Вакцины являются препаратами, которые получают из ослабленных или инактивированных возбудителей инфекционных болезней, а также из их отдельных фрагментов. Ежегодно вакцины спасают жизнь 3 млн. детей.

А.Пономаренко в своем выступлении проинформировал, что, согласно законодательству, профилактические прививки в Украине проводятся против десяти управляемых инфекций: дифтерии, коклюша, кори, эпидемического паротита, краснухи, полиомиелита, столбняка, гепатита В, инфекций, вызванных Нaemophilus influenzae типа b, туберкулеза и бешенства, являются обязательными и включаются в календарь прививок. Каждая страна разрабатывает национальные схемы иммунизации в соответствии с существующей эпидемической ситуацией и появлением на рынке новых вакцин. В Украине Календарь профилактических прививок пересматривается в среднем раз в 4-5 лет, а именно, за годы независимости - в 1992, 1996, 2000 и 2006. Действующий Календарь профилактических прививок в Украине не имеет значительных рахличий по сравнению со схемами иммунизации в таких развитых европейских странах, как Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Литва, Польша и Российская Федерация.

Однако эпидем ситуация относительно некоторых инфекций, управляемых средствами специфической профилактики вызывает обеспокоенность. Так, ситуация относительно туберкулеза в Украине остается неблагополучной. Анализ динамики основных эпидемических показателей свидетельствует, что они все еще остаются на достаточно высоком уровне. К тому же, реальна заболеваемость на 20 - 30% выше той, которая регистрируется.

Представители Минздрава Украины отмечают: при нестабильной эпидемической ситуации, которая сложилась в последние годы относительно дифтерии, коклюша и столбняка, высокие показатели охватывания профилактическими прививками согласно отчетной формы государственной статистической отчетности (вакцинация - 98,0%; ревакцинация - 98,2%) указывают или на недостаточную эффективность вакцинации, или на недостоверность отчетных данных относительно охватывания профилактическими прививками.

Существуют и другие острые проблемы. Как известно, эффективность вакцинации зависит от проведения ее в сроки, определенные национальным календарем прививок, и в полном объеме. А это в свою очередь зависит от стабильности поступления средств для своевременной закупки и поставки вакцин в регионы. Вместе с тем, в последнее время наблюдается несвоевременное и неравномерное обеспечение медицинских заведений иммунобиологическими препаратами, включенными в календарь профилактических прививок, что в свою очередь приводит к несвоевременному охватыванию населения прививками. Например, в 2008 году 119,7 млн.грн. (55,2% годового финансирования) выделены на III-IV квартал. Реализовать вакцины, которые поступили на склад в конце года будет невозможно, поскольку в ноябре-декабре практически прекращается вакцинация.

Частичное недовыполнение планов профилактических прививок относительно отдельных инфекционных заболеваний также объясняется увеличением в последнее время медицинских отводов и отказов родителей от профилактических прививок, вызванных антивакцинальной пропагандой со стороны средств массовой информации, которые пугают родителей возможными побочными осложнениями у детей. Врачи действительно все чаще сталкиваются с массовыми отказами родителей от прививок, мотивируя многообразными предостережениями. Врачи-инфекционисты отмечают, что эта ситуация нередко поддерживается специалистами педиатрической сети, что недопустимо. Ведь планомерное и систематическое проведение профилактических прививок защищает от инфекционных болезней как отдельного человека, так и обеспечивает создание защитного уровня популяционного иммунитета населения.

Специалисты Минздрава выразили обеспокоенность пропагандой добровольности иммунопрофилактики в Украине. “Склонение на сторону добровольности проведения профилактических прививок приведет к снижению их объемов и как следствие снижения популяционного иммунитета, который приведет к массовым заболеваниям и вероятным эпидемиям. В случае прекращения или нарушения плановой вакцинации, возможно начало эпидемии заболеваний инфекциями, которые контролировались до этого помощью вакцинации”, - отметил Пономаренко.

Профессор Возианова обратила внимание на проблемы упадка инфекционных отделений столичных больниц и ужасные условия, в которых приходится работать научным работникам. Главной же проблемой сегодня, по мнению Возиановой, есть отсутствие качественной статистической базы больных инфекционными заболеваниями и статистики реально вакцинированных, ревакцинованих лиц. Без такой информации сложно определить качество так называемого “иммунного щита” Украины.

На заседании Ученого совета прозвучали предложения Минздрава относительно мероприятий, необходимых для улучшения ситуации. В частности:

1.Усовершенствовать нормативно-правовую базу:

Внести изменения к Законам Украины „Про защиту населения от инфекционных болезней", расширить перечень обязательных прививок в Украине;

Разработать нормативно-правовые акты, которые будут предусматривать защиту пациента и медицинского работника в случае возникновения поствакцинальных осложнений;

Утвердить стандарты планирования профилактических прививок с учетом данных переписи населения.

2. Создать сертифицированную ВОЗ лабораторию по контролю качества иммунобиологических препаратов.

З. Усовершенствовать “вакцинальную” пропаганду:

Поручить ВМУЗ, медицинским академиям последипломного образования:

§ подготовить информационные листки для родителей относительно необходимости проведения каждой вакцинации и ревакцинации согласно Календаря прививок, возможных реакций и осложнений;

§ решить вопроса до- и последипломной подготовки, первичной медико-санитарной помощи и среднего медицинского персонала по вопросам иммунопрофилактики;

§ провести соответствующее обучение сотрудников медицинских вузов, кафедр терапии, педиатрии и семейной медицины / общей практики;

§ рекомендовать АМН Украины, профильным НИИ Минздрава Украины разработать информационно-методические материалы с целью их использования во время проведения кампании из пропаганды вакцино-профилактики среди населения.

Были внесены и другие предложения участников заседания, которые вошли в текст решения Ученого медицинского совета.