В детском саду Николаева зафиксирована вспышка кишечной инфекции

По оперативным уведомлением территориального органа Госпродпотребслужбы в Николаевской области, с 6 по 11 октября в Николаеве зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции среди воспитанников детского сада № 17, в результате которой пострадали 5 детей.

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Предварительный диагноз «острый гастроэнтероколит» установлен 4 детям, «пищевая токсикоинфекция» – 1 ребенку. В областную детскую инфекционную больницу в состоянии средней тяжести госпитализированы трое детей, остальные - получают лечение в амбулаторных условиях.

Проверка детсада обнаружила, что в пищеблоке не соблюдался температурный режим при хранении пищевых продуктов, приготовлении блюд из рубленого мяса, рыбы, при регистрации инфекционной заболеваемости в группах не соблюдались санитарно-противоэпидемического режима.

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Продолжаются санитарно-микробиологические исследования для установления источника и факторов передачи инфекции. Обследованы заболевшие, контактные дети и персонал заведения для выявления этиологического фактора заболевания. В очаге проведена заключительная дезинфекция, за контактными детьми установлено медицинское наблюдение.