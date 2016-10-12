Дети, пострадавшие от урагана "Мэтью", нуждаются в психологической помощи - ЮНИСЕФ

Об этом сообщает Центр Новостей ООН со ссылкой на Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

«По меньшей мере 100 тысяч детей в Гаити сегодня лишены радости общения с одноклассниками, они лишены безопасности и возможности приобретать новые навыки в школьных классах», - заявил заместитель представителя ЮНИСЕФ в Гаити Жен Метеньер.

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«Мы должны добиваться возобновления учебы как можно быстрее. Ураган Мэтью лишил этих детей домов, школ... Он не должен лишить их надежды», - добавил представитель ЮНИСЕФ.

Школьные занятия в целом по всей стране были возобновлены, однако, по предварительным оценкам, по меньшей мере, 300 зданий государственных школ частично или полностью разрушены. К тому же многие учебные заведения используются в качестве временных убежищ. Школы в департаментах Юг и Гранд-Анс будут закрыты еще неделю.

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В настоящее время Детский фонд совместно со своими партнерами помогает местным властям организовать временные помещения для обучения детей. Параллельно ведется работа по восстановлению школьных зданий, обеспечению их необходимыми учебными предметами, мебелью и материалами для учителей. В школы направляются специалисты для оказания школьникам психологической поддержки.

Вчера учреждения системы ООН обратились к донорам с консолидированным призывом выделить 120 млн долларов для оказания помощи гаитянцам в ближайшие три месяца.