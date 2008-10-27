Запах кофе помогает мозгу справиться со стрессом

Одно лишь вдыхание запаха кофе помогает мозгу справиться со последствиями стресса, вызванным нехваткой сна.

Таковы результаты исследования, опубликованного в Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Ученые из Южной Кореи, Германии и Японии в экспериментах на крысах показали, что запах жареных кофейных зерен приводит к таким изменениям в работе ряда генов и производстве белков в мозге, которые помогают снизить последствия стресса из-за лишения сна.

В ходе эксперимента ученые выделили четыре группы крыс. Первая - контрольная, вторая - группа полностью лишенная возможности сна, третья - вдыхала запах кофе, но ее не ограничивали в сне, а крысы четвертой группы вдыхали запах кофе и были лишены сна.

Исследователи установили, что у крыс, вдыхавших запах кофе, иначе "работают" 17 генов. При этом у крыс, лишенных сна, и у крыс с "бессонницей" и с запахом кофе различалась активность 13 из них. В частности, запах кофе способствовал выделению белков, обладающих антиоксидантными свойствами - защищающими нервные клетки от повреждений, связанных со стрессом.

Авторы отмечают, что прежде проводилось много исследований, посвященных влиянию на организм различных компонентов кофейного напитка.

"Это исследование - первый шаг в изучении воздействия запаха кофейных зерен на вызванный нехваткой сна стресс", - говорит один из авторов исследования Хан-Сок Со Сеульского национального университета. Его слова приводятся в сообщении Американского химического общества, издающего журнал.

Lenta.ru