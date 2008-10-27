Американские врачи активно применяют плацебо

Половина американских медиков регулярно используют в отношении своих пациентов эффект плацебо – прописывают фармакологически нейтральное вещество, лечебный эффект которого является следствием веры пациента в его целебные свойства, показали результаты опроса.

Плацебо является психологическим феноменом. Многие доктора считают, что выздоровления пациента можно достичь, даже если давать ему таблетку-пустышку, убеждая, что это новейший безотказный медпрепарат. Вера пациента в успех лечения в данном случае важнее самого лекарства. Считается, что степень проявления плацебо-эффекта зависит от внушаемости человека и внешних обстоятельств лечения, например, от размера и яркого цвета таблетки, степени доверия врачу, авторитета клиники.

Из 679 врачей-терапевтов и ревматологов, которые согласились принять участие в опросе, 62% уверены, что использование плацебо в лечении допустимо с этической точки зрения.

Опрос показал, что большинство медиков используют в качестве плацебо настоящие фармакологические препараты: 41% прописывают болеутоляющие, 38% - витамины, 13% - антибиотики, 13% - седативные препараты, 3% назначают инъекции физраствора, а 2% - таблетки лактозы.

"Полученные результаты нас очень тревожат. Они говорят о неком элементе обмана, что противоречит принципу информированности пациента", - сказал один из авторов исследования Франклин Милле из Национального института здравоохранения США.

РБК