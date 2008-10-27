Червоненко предложил официально признать медицину платной

Член партии Наша Украина Евгений Червоненко предложил официально признать медицину в Украине платной.

Об этом он заявил в эфире программы Свободa на Интере.

"На протяжении многих лет Независимости и нашей истории все политики дискутируют, как вывести медицину из кризиса. Но при этом все однозначно требуют подольше остаться у власти, выделить больше средств из государственного бюджета, дать новым категориям льготы. Ругают коррупцию, но она процветает", - заявил Червоненко.

По его словам, результат такого подхода очевиден: реформы в медицинской отрасли практически отсутствуют, сама медицина близка к точке невозврата, а на восстановление потребуются долгие годы.

"Согласно 49 статьи Конституции медицинская помощь оказывается бесплатно. Но это не правда. Потому что давно в Украине медицина стала платной", - считает Червоненко.

"Государственный бюджет - 30 миллиардов гривен. Теневой бюджет, который люди платят врачам - 20 миллиардов минимум. Почему официально зарплата врача на втором месте снизу после рыбинспектора, а конкурс в мединститут - 14 человек на место?", - спросил он.

По словам Червоненко, бояться платной медицины не нужно. "Работающий платит сам и платит его работодатель, за ребенка, инженера и безработного платит государство", - сказал он.

"Сегодняшняя медицина заинтересована в больном украинце, потому что она получает за койко-место. Я утверждаю, что лечится даром - это даром лечится", - подытожил Червоненко.

Как сообщалось, государственные больницы страны превратились в экстремальные зоны выживания. За скверное лечение и жесткий сервис пациенты бесплатных клиник платят много и всем - от главврача до няньки.

Корреспондент.net