56-летняя американка родила троих внуков (фото)
10:19, 27 октября 2008Страна
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Все чувствуют себя прекрасно
|56-летняя мать Джейси Даленберг
Как сообщили медики, Джейси Даленберг вынашивала за свою родную дочь детей, зачатых искусственным способом.
Дочь Даленберг была бездетной, и они с мужем рассматривали идею усыновления ребенка. Однако, врачи предложили супружеской паре провести оплодотворение в лабораторных условиях и поместить яйцеклетки в организм матери жены -Джейси Даленберг.
Как сообщается, роды состоялись 11 октября в клинике Кливленда. Близнецы - два мальчика и девочка - появились на свет на 2 месяца раньше положенного срока и сейчас находятся под наблюдением врачей.
Согласно распространенному в субботу сообщению клиники, близнецы и их суррогатная мать чувствуют себя хорошо.
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