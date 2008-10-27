56-летняя американка родила троих внуков (фото)

56-летняя американка родила тройню и стала близнецам одновременно матерью и бабушкой.

Как сообщили медики, Джейси Даленберг вынашивала за свою родную дочь детей, зачатых искусственным способом.

Дочь Даленберг была бездетной, и они с мужем рассматривали идею усыновления ребенка. Однако, врачи предложили супружеской паре провести оплодотворение в лабораторных условиях и поместить яйцеклетки в организм матери жены -Джейси Даленберг.

Как сообщается, роды состоялись 11 октября в клинике Кливленда. Близнецы - два мальчика и девочка - появились на свет на 2 месяца раньше положенного срока и сейчас находятся под наблюдением врачей.

Согласно распространенному в субботу сообщению клиники, близнецы и их суррогатная мать чувствуют себя хорошо.

NEWSru.com