Львовщина: с подозрением на гепатит “А” госпитализированы 17 человек

Во Львовской области с подозрением на гепатит “А” госпитализированы 17 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, 24 октября в МЧС поступила информация о том, что в период с 6 по 22 октября в инфекционное отделение Бориславской городской больницы с подозрением на вирусный гепатит "А" были госпитализированы 17 местных жителей, в том числе 5 детей. Состояние здоровья госпитализированных - легкой степени тяжести.

В очаге заболевания специалисты районной СЭС проводят комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.

Ситуация находится под контролем Главного облуправления МЧС.