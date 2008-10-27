Минсемьи и спорта урегулирует деятельность ДЮСШ

Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта надеется на принятие в ближайшее время положения “О детско-юношеской спортивной школе”, которым будет урегулирована деятельность этих заведений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО на пресс-конференции.

“Надеюсь, что уже на следующем правительстве (заседании Кабинета министров - УНИАН) будет утверждено положение “О детско-юношеской спортивной школе” и будет урегулирована и нормирована деятельность ДЮСШ”, - сказал Ю.ПАВЛЕНКО. Он сказал, что сейчас ДЮСШ действуют как обычные внешкольные заведения, хотя имеют очень серьезную специфику.

Главным следствием принятия положения, по словам министра, станет ликвидация несправедливости по отношению к тренерам этих школ в части нагрузки – если во всех внешкольных заведениях это 18 часов в неделю, то в ДЮСШ 24 часа в неделю.

“Это наша задача – урегулировать, чтобы уже начиная с этого года нагрузка на ставку определялась как 18 часов, а не 24, как это, к сожалению, существует сейчас”, - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

Он убежден, что также на 20-25% возрастет заработная плата тренеров, а все вместе это повысит престиж работы в детско-юношеских спортивных школах.