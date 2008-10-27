Работающим и учащимся людям болезнь Альцгеймера не страшна

Учёба и работа защищают мозг от патологических изменений и повреждений, ведущих к болезни Альцгеймера. Социальная активность такого рода предотвращает ухудшение памяти, психические расстройства, слабоумие и создаёт познавательный резерв для мозга.

Лучшие познавательные навыки были выявлены после сканирования головного мозга у людей с высшим образованием и постоянной работой, которая необязательно включала привлечение умственных способностей. Мозг образованных и работающих людей был способен также компенсировать возрастной ущерб нейронам. Учёные Университета Сан-Рафаэля полагают, что активность нервных клеток позволяет мозгу правильно функционировать.

По словам итальянских неврологов, с помощью обучения и профессиональных задач мозг в буквальном смысле становится сильнее, а уровень образования и достижений в профессии определяет размер интеллектуального резерва мозга. Кроме того, при этом стабилизируются количества глюкозы, запрещаются когнитивные нарушения и метаболическая дисфункция в мозговых областях. Врачи предполагают, что учёба и работа поможет уберечь от дегенеративного расстройства не только здоровых людей, но и пациентов с выявленными отклонениями в работе центральной нервной системы.

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