Украина и Польша должны теснее сотрудничать в военно-медицинской сфере - Полторак
Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак предложил руководителю Бюро национальной безопасности Республики Польша Павелу Кшиштофу Солоху углубить сотрудничество в военно-медицинской сфере.
Как сообщили УНИАН в Управлении коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины, встреча должностных лиц состоялась сегодня.
Министр обороны выразил благодарность правительству Республики за поддержку Украины в стремлении к демократическому европейскому будущему.
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«В сложных условиях безопасности было принято решение о создании совместной литовско-польско-украинской бригады - это еще одно подтверждение поддержки Украины со стороны настоящих друзей и партнеров. Понимая друг друга и сотрудничая, я убежден, мы сможем противостоять возникающим угрозам», - отметил Полторак.
Также министр обороны подчеркнул, что в настоящее время происходит успешное сотрудничество во всех возможных сферах и предложил углубить сотрудничество в военно-медицинской сфере.
В свою очередь Солох заверил, что поддержка Украины была и остается важным вопросом для Польши.
В ходе встречи стороны договорились о пересмотре и актуализации документов, регулирующих сотрудничество между двумя странами, чтобы они отвечали условиям сегодняшнего дня.
Министр обороны выразил благодарность правительству Республики Польша за поддержку Украины в стремлении к демократическому европейскому будущему.
Также он подчеркнул важность той поддержки, которую оказывает Польша на всех уровнях.
«В сложных условиях безопасности было принято решение о создании совместной литовско-польско-украинской бригады - это еще одно подтверждение поддержки Украины со стороны настоящих друзей и партнеров. Понимая друг друга и сотрудничая, я убежден, мы сможем противостоять возникающим угрозам», - отметил Полторак.
Также министр обороны подчеркнул, что в настоящее время происходит успешное сотрудничество во всех возможных сферах и предложил углубить сотрудничество в военно-медицинской сфере.
В свою очередь Солох заверил, что поддержка Украины была и остается важным вопросом для Польши.
В ходе встречи стороны договорились о пересмотре и актуализации документов, регулирующих сотрудничество между двумя странами, чтобы они отвечали условиям сегодняшнего дня.