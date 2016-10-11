Украина и Польша должны теснее сотрудничать в военно-медицинской сфере - Полторак

Как сообщили УНИАН в Управлении коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины, встреча должностных лиц состоялась сегодня.

Министр обороны выразил благодарность правительству Республики за поддержку Украины в стремлении к демократическому европейскому будущему.

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«В сложных условиях безопасности было принято решение о создании совместной литовско-польско-украинской бригады - это еще одно подтверждение поддержки Украины со стороны настоящих друзей и партнеров. Понимая друг друга и сотрудничая, я убежден, мы сможем противостоять возникающим угрозам», - отметил Полторак. Также министр обороны подчеркнул, что в настоящее время происходит успешное сотрудничество во всех возможных сферах и предложил углубить сотрудничество в военно-медицинской сфере. В свою очередь Солох заверил, что поддержка Украины была и остается важным вопросом для Польши. В ходе встречи стороны договорились о пересмотре и актуализации документов, регулирующих сотрудничество между двумя странами, чтобы они отвечали условиям сегодняшнего дня.

Министр обороны выразил благодарность правительству Республики Польша за поддержку Украины в стремлении к демократическому европейскому будущему.

Также он подчеркнул важность той поддержки, которую оказывает Польша на всех уровнях.

«В сложных условиях безопасности было принято решение о создании совместной литовско-польско-украинской бригады - это еще одно подтверждение поддержки Украины со стороны настоящих друзей и партнеров. Понимая друг друга и сотрудничая, я убежден, мы сможем противостоять возникающим угрозам», - отметил Полторак.

Также министр обороны подчеркнул, что в настоящее время происходит успешное сотрудничество во всех возможных сферах и предложил углубить сотрудничество в военно-медицинской сфере.

В свою очередь Солох заверил, что поддержка Украины была и остается важным вопросом для Польши.

В ходе встречи стороны договорились о пересмотре и актуализации документов, регулирующих сотрудничество между двумя странами, чтобы они отвечали условиям сегодняшнего дня.