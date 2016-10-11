Частная страховая модель медицины резко ухудшит качество медуслуг в Украине - Минздрав



Министерство здравоохранения Украины выступает против принятия законопроекта №4981, которым предлагается ввести частную страховую модель финансирования медицинской отрасли.

Как сообщили УНИАН в Минздраве, в случае его принятия, бюджет здравоохранения будет формироваться не государством, а частными страховыми компаниями, которые будут собирать и будут аккумулировать страховые взносы. Предполагается, что страховые взносы за работающих украинцев будут платить работодатели, а за неработающих – местные администрации.

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«Минздрав обеспокоен возможностью внедрения в Украине такой модели финансирования отрасли. Международный опыт свидетельствует, что сбор средств для здравоохранения через введение дополнительного налога на заработную плату приведет к росту уровня тенизации экономики, а следовательно уменьшению доходов государственного, местных бюджетов и в конечном итоге ухудшение услуг для пациентов», - подчеркнула в.а. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Она напомнила, что ВОЗ имеет четкую позицию по этому вопросу..

«ВОЗ не рекомендует странам использовать частные страховые компании для страхования гарантированных государством средств. То, что гарантирует государство, должно идти через систему государственного медстрахования и это наша принципиальная позиция», - сказала Супрун.

По словам заместителя министра здравоохранения Павла Ковтонюка, в мире есть только 5 высокоразвитых стран, в которых частное медицинское страхование занимает долю более 20% в общих расходах на здравоохранение.

«Хотя модель с частными страховыми компаниями выглядит привлекательно, нет никаких доказательств, что она является более эффективной. Аргументом в пользу предложенной Минсоцполитики законопроектом есть вроде конкуренция, однако и мы, и международные экспертные институты убеждены, что конкуренция должна быть на уровне поставщиков медицинской помощи, то есть больниц, а не на уровне тех, кто страхует людей», - отметил чиновник.

Среди основных рисков он называет «отрицательную селекцию», когда частные страховые компании будут выбирать себе здоровых пациентов, и рост административных расходов в частных страховых компаниях.

«Украинское государство институционально не способно регулировать деятельность частных страховых компаний, как это делают Швейцария или Нидерланды. Поэтому это может привести к тому, что большая часть украинцев просто останется незастрахованной», - подчеркнул Ковтонюк.

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В Минздраве Украины убеждены, что консолидация бюджета медицины в руках частных страховых компаний, как это предусматривается в законопроекте, является крайне рискованной. Среди негативных факторов являются следующие:

1. Страховым компаниям предоставлена непропорционально большая власть. Они будут участвовать в разработке политики в системе здравоохранения, смогут лоббировать собственные интересы в противовес интересам пациентов. Это создаст коррупционные риски и приведет к монополии рынка медстрахования.

2. Страховые взносы планируется хранить на банковских счетах страховых компаний. Вместе с тем, средств контроля за их надлежащим использованием у государства недостаточно.

3. Не предусмотрено механизм контроля расходов на здравоохранение. Сумма отчислений с зарплаты каждого работающего будет зависеть от расчетов частных страховых компаний. Система не будет иметь предохранителей со стороны государства для ограничения расходов.

Минздрав предлагает принять законодательство в сфере медицинского страхования, которое бы позволило:

· Продолжить финансировать медицину из общих налогов, то есть из государственного бюджета.

· Застраховать каждого: любой гражданин Украины сможет получать услуги здравоохранения, а не только официально работающие или те, которые платят страховые взносы.

· Консолидировать бюджет на здравоохранение в государственной структуре, а не частных руках. Транзакции необходимо осуществлять через систему государственного казначейства, а не через частные банковские счета.

· Создать Единого национального заказчика медицинских услуг – государственное агентство, которое будет стратегически распоряжаться бюджетом здравоохранения, вместо его «распыления» между более 700 региональными бюджетами.

· Платить за качество и результат – внедрить методы финансирования услуг, способствующих повышению эффективности, качества услуг и удовлетворенности пациента.

В будущем государство будет оплачивать четко определен гарантированный объем медицинских услуг. Однако требуются механизмы для финансовой защиты граждан относительно тех услуг, которые не покрываются государством. Здесь ведомство видит важную роль частных страховых компаний. Как свидетельствует мировая практика, частные страховые компании становятся партнерами государства и подставят плечо в вопросах финансирования медицинских услуг, не вошедших в гарантированный пакет.