В парламент подано три законопроекта о страховой медицине – Розенко

«Уже в начале 2017 планируется осуществить ряд шагов, которые улучшат качество и доступность оказания медицинских услуг для каждого конкретного человека: это реформирование первичной медицинской помощи и создание основы для развития семейной медицины, введение референтных цен на лекарства и механизма частичной компенсации стоимости лекарств для определенных видов заболеваний, что сделает лекарства более доступными для пациентов, утверждение медицинских протоколов лечения и внедрение элементов страховой медицины», - говорится в сообщении.

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В то же время вице-премьер отметил, что есть несколько моделей страховой медицины, которые предлагаются в трех законопроектах, зарегистрированных в Верховной Раде. «Идут дискуссии, поэтому Министерство здравоохранения должно предложить консолидированное видение страховой медицины, ведь для того, чтобы элементы медицинского страхования начали работать с 2017 года, нужно как минимум принять соответствующий закон», - цитирует Розенко пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, ранее Розенко заявлял, что медицинская реформа в Украине завершится к 2020 году. По его словам, первые шаги в реформе уже сделаны, поскольку в стране начал внедряться принцип «деньги ходят за человеком», который направлен не на содержание определенного числа больничных коек, а на финансирование услуг, предоставляемых пациентам.