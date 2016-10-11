Кабмин назначил нового заместителя министра Минсоцполитики
Кабинет министров Украины назначил новым заместителем министра социальной политики Наталью Федорович, которая ранее занимала должность директора департамента семейной, гендерной политики и противодействия торговле людьми, сообщила пресс-служба Минсоцполитики.
Как говорится в сообщении, данное распоряжение Кабмин принял на заседании 23 августа.
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Справка УНИАН. В апреле 2015 года в Минсоцполитики сообщили, что Федорович успешно прошла проверку и к ней не применяются запреты, определенные законом «Об очистке власти».
В 2014 году Федорович уже занимала должность замглавы Минсоцполитики.
Федорович станет пятым заместителем министра социальной политики Андрея Ревы. Должность первого заместителя министра занимает Ольга Крентовская, заместителя министра - руководителя аппарата - Виктор Иванкевич, замминистра по вопросам европейской интеграции - Сергей Устименко и заместителя министра - Виталий Мущинин.