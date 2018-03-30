Переход на ”зимнее” время расшатывает здоровье человека

В воскресенье, 26 октября, в 04:00 часа (по киевскому времени) в Украине произойдет переход на зимнее время. Это воспринимается многими как возможность провести в постели лишний час. Однако специалисты говорят, что перевод стрелок на час назад не так уж безобиден для организма. Перевод часов влияет и на физическое, и на психологическое состояние человека. Такой переход для организма человека небезразличен. Он вызывает так называемый временной стресс, в результате которого происходит кратковременный сбой - диасинхроноз. Это значит, что наше внутреннее биологическое время перестает синхронизироваться с внешним временем. На психологическом уровне состояние диасинхроноза приводит к повышенной утомляемости, снижению работоспособности, настроения, возникает эмоциональная несдержанность, раздражительность, нарушается сон. Это затрагивает всех людей, даже абсолютно здоровых.

Из-за перевода стрелок падает рождаемость

Медики из России исследовали последствия весеннего сдвига стрелок в девятнадцати субъектах - в Красноярском, Алтайском краях, Новосибирской, Иркутской, Томской, Омской областях. Выяснилось, что в первую пятидневку после "перевода часов" вызовы "Скорой помощи" увеличиваются на 12%, самоубийства вырастают на 66%, от инфарктов умирают на 75% больше. Примерно на треть увеличивается число несчастных случаев. И только к концу третьей недели после сдвига стрелок на час раньше показатели возвращаются к исходным. Кроме того, манипуляции со стрелками увеличивают общую смертность на 74 тысячи человек в год, что вдвое больше, чем количество смертей в автокатастрофах. В Японии, где самая высокая продолжительность жизни, вообще не переводят часы. Многие страны сдвигают стрелки только на один час - это Германия, США, Великобритания, Швеция. И лишь девять государств на земном шаре живут в разладе с природой на два часа, и Украина среди них. Из-за сдвигов стрелок падает и производительность труда.

Опять же таки российские ученые из Петербургского НИИ акушерства и гинекологии имени Отта доказали также, что из-за нынешней системы исчисления времени падает рождаемость. Всему виной - пробуждение до восхода солнца, когда дремлют физические силы организма. Мужчинам в таком состоянии не до выполнения репродуктивных функций.

Все хронические болезни обостряются

Противники перевода времени считают, что действующая система приводит к нарушению жизненно важного и генетически опосредованного ритма "бодрствование - сон". Применение режима "летнего-зимнего" времени ведет к насильственному пробуждению украинцев в течение полугода на час раньше и к неестественному ритму работы все осенне-зимние месяцы. Это, по мнению специалистов, ведет не только к повышению заболеваемости организма.

Могут обостриться такие широко распространенные болезни как, например, гипертония, бронхиальная астма, язвенная болезнь желудка, ряд эндокринных заболеваний, ревматические и другие заболевания.

Это связано с тем, что перевод часов затрагивает определенные физиологические процессы в нашем организме. Перевод стрелок не является причиной всех этих заболеваний, но стресс, им вызванный, может стать толчком к обострению болезней.

Переход на зимнее время приводит к росту числа ДТП

По материалам ряда зарубежных и отечественных исследований, применение режима "летнего" времени ведет к повышению заболеваемости населения, увеличению количества ДТП, повышению производственного травматизма, возрастанию обращаемости за медицинской помощью в связи с обострением хронических заболеваний, росту попыток суицидов и т.п. По данным проводившихся в США исследований, после "сдвига" количество смертельных исходов от несчастных случаев возрастает на 6 проц., травм с утратой трудоспособности - на 7%. А потери от ДТП по вине сонливости водителей обходятся казне в 37,9 млрд дол.

Имеющиеся данные свидетельствуют: искусственное изменение времяисчисления - дополнительный фактор, негативно влияющий на резервы организма и расшатывающий здоровье людей.

Диасинхроноз вызывает депрессию Перевод стрелок влияет и на психологическое состояние человека. Здесь примыкает такое смешанное заболевание как депрессия.

Депрессия имеет свойство сезонности и очень часто развивается у человека осенью. Так устроено в природе, что для нашей нервной системы нужна высокая освещенность, солнце. Когда количество солнечных дней идет на убыль, то нервная система оказывается в состоянии пониженного тонуса и это подталкивает к развитию депрессии. Переход к зиме подталкивает человека к депрессии.

Когда на этом фоне происходит еще перевод стрелок, то это может стать той каплей, которая переполнит чашу терпения организма.

Причем нужно сказать, что неважно, в какую сторону передвигаются стрелки. Важен сам факт этого скачка. Наши внутренние биологические часы работают по инерции, мы не можем их взять и одномоментно перенастроить.

Получается, что внешне мы вынуждены жить в новом времени, с разницей в час, а внутреннее время в организме течет по-старому.

Действующая в Украине система исчисления времени, как считают ученые, приводит к нарушению жизненно важного и генетически опосредованного ритма бодрствование - сон. Применение режима "декретно-летнего" времени ведет к насильственному пробуждению в течение 9 месяцев в году (при начале работы в 8 часов) или в течение 7 месяцев (при начале работы в 9 часов). Особо вредное влияние оно оказывает на организм детей, у которых 30%-50% утренней части сна приходится на самую здоровую его фазу - "быстрого" сна, что негативно влияет на формирование их нервной системы и развитие мозга, считают медики.

Конечно, такое состояние не сохраняется навсегда. Состояние уязвимости и повышенной утомляемости сохраняется в течение 10-14 дней, после перевода стрелок. Человеческий организм имеет большой запас прочности и способен приспосабливаться. После того как один раз мы перевели стрелки на час, организм перестраивается на новое время две недели.

Помогут организму простые советы

Зная о том, что постепенная перестройка организма продолжается около двух недель (а точнее 10-14 дней) на этот период нужно постараться уменьшить физические и моральные нагрузки, как на работе, так и дома.

Если есть возможность отложить какие-то дела, то их желательно передвинуть. А в первые дни, особенно в первые три дня, просто необходимо дать организму больше сна. Вставая по новому времени утром, ложиться спать нужно по старому времени. Во всяком случае, нужно удлинить продолжительность сна на час, вне зависимости, в какую сторону переводятся стрелки.

И, конечно, врачи советуют принимать витамины, в частности витамин С. Это то, что необходимо для более гладкого протекания перестройки наших внутренних биологических часов.

СПРАВКА УНИАН. Перевод стрелок часов на час вперед летом и на час назад зимой в целях экономии энергетических ресурсов впервые был проведен в Великобритании в 1908 году. Идея экономии энергетических ресурсов путем перевода стрелок принадлежит Бенджамину Франклину, американскому государственному деятелю, одному из авторов Декларации независимости США. В самих же Соединенных Штатах переход на летнее и зимнее время применяется с 1918 года.

В настоящее время сезонный перевод стрелок осуществляется в 110 из 192 государств мира. Режим перевода стрелок применяется на всех широтах от Канады до Австралии, и во всех европейских государствах.

Не переходят на зимнее время Туркмения и Казахстан. Осенью 2005 года правительство и президент Грузии также приняли решение отказаться от перевода стрелок часов.

Юлия Мартыненко