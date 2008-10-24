Украина запретила ввоз свиней из Северного Кавказа

Распоряжением Главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины от 24 октября запрещен ввоз в Украину восприимчивых к африканской чуме свиней, продуктов и сырья из них из Ставропольского края и с административных территорий Ростовской области, из республик Калмыкия, Дагестан, Северная Осетия, Карачаево-Черкесской республики, Краснодарского края, республики Адыгея и Чеченской республики.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного комитета ветеринарной медицины.

Запрет введен в соответствии с официальным сообщением Международного эпизоотического бюро, согласно которому на территории Ставропольского края РФ зарегистрировано заболевание свиней африканской чумой.

Согласно сообщению веткомитета, с 15 по 22 октября на товарной ферме одного из хозяйств Советского района Ставропольского края зарегистрирован падеж 112 поросят из 460, которые находились на откорме. На основании патологоанатомического и эпизоотологического исследований установлен предварительный диагноз - африканская чума свиней.

По информации Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ, осуществляются необходимые меры для локализации и уничтожения источника заболевания.