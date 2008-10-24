Полтавщина: без отопления остается часть больниц и детсадов

В Полтавской области без отопления остается 18% жилого фонда, больниц, школ и детсадов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на расширенной коллегии заявил начальник управления ЖКХ Полтавской облгосадминистрации Анатолий БОДНИК.

“В Полтавской области из 1092 котельных работают 899. В области из 1658 детсадов включено 1387, из 807 школ - включена 681, из 422 больниц и поликлиник включено 322. В Кременчуге и Комсомольске тепло уже дали. В Полтаве частично дали тепло. В Лубнах еще и не начинали давать”, - сообщил А.БОДНИК.

По его словам, главная причина несвоевременной подачи тепла - отсутствие лимитов на газ.

Полтавская областная санэпидстанция, в связи с несвоевременным началом отопительного сезона, вынесла постановление о закрытии детских садов в Лубнах, сообщил журналистам первый заместитель городского головы Лубен Николай КОВИНСКИЙ (в Лубнах 9 детских дошкольных заведений).