Запорожье: в октябре грибами отравились 19 человек, трое умерли

В Запорожской области с начала октября грибами отравились 19 человек, трое из них умерли.

Как сообщили УНИАН в Запорожской облСЭС, в октябре на территории региона число отравившихся дикорастущими грибами возросло более чем в 6 раз.

Если за первые 9 месяцев 2008 года в области было зарегистрировано три случая отравления дикорастущими грибами (без смертельных случаев), то с начала октября зарегистрировано уже 10 случаев отравления, в результате которых 19 человек пострадало, троэ умерло. Ситуация крайне напряженная, сообщили в облСЭС.

Согласно данным областной санэпидемстанции, все пострадавшие употребляли в пищу грибы, собранные собственноручно в лесопосадках вдоль автотрасс, садах, огородах и полях возле сел. В семи случаях причиной отравления стал прием в пищу неизвестных пострадавшим грибов, еще в трех случаях отравление вызвали шампиньоны, лисички и зеленушки.